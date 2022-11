Portugal volta a estar na mira das agências de "rating" com uma nova avaliação marcada, desta vez pela Moody’s. Desde o início do ano, a dívida portuguesa foi alvo de revisões em alta por parte da DBRS, da Standard and Poor’s e também da Fitch, podendo voltar a acontecer já amanhã. A Moody’s coloca atualmente Portugal no nível Baa2 (no segundo degrau de investimento de qualidade) com a perspetiva "estável".