Euribor vão continuar elevadas. Como limitar o impacto na prestação?

O salto dado pelas Euribor em 2022 já não deverá repetir-se em 2023, mas – pelo menos até ao verão – as taxas também não deverão dar descanso. O mercado antecipa que se mantenham acima de 3% e só o próximo ano traga algum alívio.

"Perspetivamos que as taxas Euribor atinjam um valor máximo em torno de 3,5%, valor que poderá ser alcançado em meados deste ano pela Euribor a 12 meses, e no segundo semestre pela Euribor a seis meses e a três meses", explica ao Negócios fonte oficial do Montepio.

Estes níveis não estão assim tão longe. A taxa a seis meses, a mais usada como indexante dos contratos de crédito à habitação em Portugal, que esteve negativa durante mais de seis anos, regressou a terreno positivo em junho. Desde então tem vindo a escalar até aos atuais 2,876% – muito próxima de máximos de 14 anos.

Já a três meses, a Euribor voltou a níveis positivos em julho, após sete anos e dois meses, negociando esta quinta-feira nos 2,328%. No prazo de 12 meses, a Euribor superou, no mês passado, os 3% e assim se tem mantido. Está agora em 3,315%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais 57 bancos da Zona Euro emprestam dinheiro entre si no mercado interbancário pelo que estão fortemente dependentes da política do Banco Central Europeu (BCE).