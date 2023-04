A EDP Renováveis deverá estar a reagir à divulgação dos seus dados operacionais do primeiro trimestre de 2023, com a produção de energia a ter aumentado 11% - apesar da quebra na Europa. Também as ações da Glintt poderão estar a refletir as contas de 2022, divulgadas ontem já depois do fecho da praça lisboeta, com os lucros a duplicarem face ao ano precedente para 3,2 milhões de euros.