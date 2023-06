Os investidores estão hoje atentos aos discursos do presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, e do presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, na expectativa de obterem pistas sobre os próximos passos em termos de política monetária. O banco central norte-americano optou por manter as taxas de juro inalteradas na reunião deste mês, mas o "dot plot" - mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores - estima que a taxa dos fundos federais esteja nos 5,6% (valor mediano) no final de 2023, o que indica a necessidade de uma ou mais subidas adicionais. E é isso que os investidores tentam agora perceber.