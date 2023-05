Preços na produção industrial recuam pela primeira vez em quase dois anos

Leia Também Produção industrial na Zona Euro desacelera 1,4% em março

Leia Também Produção industrial recua 4,4% em março

Os preços da produção industrial recuaram 0,9% em abril, uma queda homóloga que acontece pela primeira vez em quase dois anos, invertendo a tendência de acentuada subida que vinha desde o início do surto inflacionista de meados de 2021, divulgou nesta quinta-feira, 18 de maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE).Nos dados divulgado hoje, o INE explica que essa queda homóloga (ou seja, os preços na indústria estavam mais baixos em abril deste ano do que no mesmo mês de 2022) se deveu aos preços na energia e dos bens intermédios.O agrupamento de bens intermédios registou o maior abrandamento (-5,3 pontos percentuais), para um crescimento de 1,6% em abril, contribuindo com 0,6 pontos percentuais para a variação do índice total (contributo de 2,5 pontos percentuais em março). O agrupamento de Energia contribuiu com -4,4 pontos percentuais, em resultado da diminuição de 17,9% em abril (-21,5% em março).Excluindo os Bens Intermédios e a Energia, o Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) aumentou 7,7% (9,2% em março).O IPPI vinha a descer, em termos homólgoso, de forma consecutiva desde junho passado, quando atingiu um aumento máximo de 25,5%. Em março, a variação homóloga tinha sido praticamente nula (0,1%).Em termos mensais, o IPPI diminuiu 1,1% em abril (em igual período de 2022 esta variação foi nula), sendo de destacar a influência do agrupamento de Energia, com uma taxa de variação de -3,5% (-7,7% em abril de 2022) e um contributo de -0,7 pontos percentuais para a variação do índice total, descreve o INE.