O mercado vai estar a digerir as atas do último encontro de política monetária da Reserva Federal - realizado a 13 e 14 de junho, quando decidiu fazer uma pausa na subida da taxa dos fundos federais, que se manteve no intervalo entre 5% e 5,25% -, em busca de pistas sobre o rumo dos juros diretores. As atas foram divulgadas ontem nos EUA, já depois do fecho dos mercados europeus e asiáticos.