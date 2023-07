Há uma série de importantes dados económicos a serem conhecidos esta segunda-feira. Logo às 09:30, o Instituto Nacional de Estatística (INE) dá a conhecer a estimativa rápida do índice de preços no consumidor, em julho, depois de a inflação ter baixado para 3,4% em junho. Divulga igualmente os primeiros dados das contas nacionais trimestrais no segundo trimestre de 2023, bem como a estimativa rápida da atividade turística de junho e as estimativas mensais de emprego e desemprego relativas a junho, além da Conta Satélite da Economia Social em 2020. Ainda por cá, ao final do dia a Direção-Geral do Orçamento apresenta a síntese de execução orçamental de junho.