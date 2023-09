Arranca na sexta-feira uma reunião informal dos ministros das Finanças da União Europeia em Santiago de Compostela, em Espanha. Entre os pontos na agenda está a escolha da próxima presidente do Banco Europeu do Investimento (BEI). Estão a concorrer ao cargo a dinamarquesa Margrethe Vestager e a espanhola Nadia Calviño. Na reunião vão também estar presentes a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde e o membro da Comissão Executiva do BCE, Fabio Panetta.