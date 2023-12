As ações da Corticeira Amorim começam hoje a negociar sem direito ao dividendo de 9 cêntimos por ação que será pago a partir do dia 20 de dezembro. O dividendo ilíquido de 0,09 euros traduz-se num dividendo líquido de 0,0648 euros para as pessoas singulares, subtraídos os 28% relativos a IRS; e 0,0675 euros para as empresas, aplicada a taxa de IRC de 25%.