O BPI apresenta as contas de 2023. O lucro do banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa cresceu 35% para 390 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano em termos consolidados. O resultado em Portugal foi de 324 milhões, tendo duplicado face aos 166 milhões registados em setembro de 2022. Em Espanha, no mesmo setor, também o Abanca dilvulga os seus números de 2023.