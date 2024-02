… e PIB do Reino Unido também no radar

São hoje divulgados os dados relativos ao produto interno bruto do Reino Unido no quarto trimestre. Na quarta-feira o índice britânico FTSE 100 sobresssaiu nos ganhos das bolsas europeias, ao somar 0,75%, animado pela maior aposta num corte dos juros diretores para breve, por parte do Banco de Inglaterra, depois do anúncio de que o índice de preços no consumidor, em janeiro, subiu menos do que o previsto.