A "earnings season" norte-americana mantém o ritmo. Entre as cotadas que apresentam contas esta terça-feira destaca-se a maior retalhista dos EUA, a Walmart. O consenso dos analistas, compilado pela Bloomberg, aponta para um crescimento de 3,2% das vendas no quarto trimestre do ano passado, uma subida tímida quando comparada com o crescimento de 8,8% do período homólogo.