3 temas a estar atento nos resultados da Galp Energia

A desvalorização dos preços do petróleo, que têm sido castigados pelo coronavirus, pode levar à descida das margens de refinação da Galp. Alias, como a petrolífera já divulgou nos dados preliminares relativos ao quarto trimestre, a sua produção de petróleo cresceu 21%, mas as margens de refinação diminuíram 24% num período em que o Brent desvalorizou cerca de 8%.



Exposição ao Brasil

A deterioração da economia do Brasil, e consequentemente da moeda (real), pode ter um grande impacto na produção e vendas da Galp tendo em conta a forte presença da empresa neste mercado e o contributo que a atividade neste país tem dado para as contas da petrolífera portuguesa.



Investimento ‘verde’





Numa altura em que há cada vez mais pressão para cumprir as metas de descarbonização, a Galp Energia tem apostado forte na área das renováveis. O objetivo da empresa é alocar mais de 40% do investimento anual previsto até 2022 para oportunidades relacionadas com a transição energética. Mas contas anuais a empresa deverá divulgar o ponto de situação deste objetivo.