Galp Energia não exclui novas compras nas renováveis

Para cumprir as metas de investimento traçadas até 2022, a Galp não exclui avançar com um plano de rotação de ativos. Uma das candidatas para alienação é a infraestrutura de gás natural.

A Galp Energia está comprometida em reforçar o investimento em energias renováveis. A garantia foi dada pelo presidente executivo da empresa, Carlos Gomes da Silva, no Capital Markets Day que decorreu esta terça-feira em Londres.





Prova disso, é a alocação de mais de 40% do total do investimento da petrolífera nesta área que, no âmbito da reorganização das unidades de negócio do grupo, passou a estar isolada ganhando, assim, destaque.