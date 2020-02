3 temas a estar atento nos resultados da Nos

Investimento no 5G

Os planos da Nos para o 5G é um dos principais temas a estar atento, principalmente tendo em conta que o Governo e o regulador setorial (Anacom) acabaram de divulgar a estratégia e os critérios para a implementação do 5G em Portugal. A Nos, tal como as rivais Meo e Vodafone, não vai querer ficar de fora dos leilões para a atribuição das licenças que devem ser lançados em abril.



Expansão da rede

Os resultados relativos ao exercício de 2019 vão atualizar também os valores da expansão da rede de fibra ótica da Nos, quer própria quer através da parceria com a Vodafone e a DSTelecom. O acordo com a empresa do grupo DST - responsável pela construção da rede de fibra nas zonas rurais - poderá significar um total de 5,7 milhões de lares abrangidos pela rede de fibra da empresa liderada por Miguel Almeida.