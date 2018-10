64% da população mundial tem um património inferior a 10 mil dólares

O valor da riqueza mundial voltou a crescer no último ano, para um novo recorde. Mas, a geração de valor continua a ser acompanhada por uma grande disparidade na distribuição de património. Enquanto quase metade da riqueza mundial é detida por menos de 1% dos adultos, 64% da população vive com uma riqueza avaliada em menos de 10.000 dólares.



"Durante os 12 meses até meados de 2018, o riqueza global agregada cresceu em 14 biliões de dólares (4,6%) para um total de 317 biliões, ultrapassando o crescimento da população", conclui o relatório Global Wealth Report 2018, publicado esta quinta-feira. De acordo com o mesmo documento, "a riqueza por adulto cresceu 3,2%", para 63.100 dólares por adulto.



A riqueza mundial cresceu, em 2018, a um ritmo mais moderado face a 2017, mas uma subida superior à média de crescimento desde o pós-crise financeira de 2008. O aumento do valor do património esteve "em parte a reflectir as subidas continuadas nos mercados accionistas, mas principalmente devido a aumentos nos activos não financeiros".



Apesar da maior riqueza, a sua distribuição continua a revelar discrepâncias acentuadas. Os 42 milhões de milionários, representativos de menos de 1% da população mundial, controlam 48% da riqueza mundial. Já na base da pirâmide, 64% da população mundial vive com uma riqueza inferior a dez mil dólares. Ainda que haja mais pessoas a viver com um património muito baixo, esta percentagem registou uma subida de seis pontos percentuais, face aos 70% que ocupavam a base da pirâmide no relatório anterior.



EUA lideram e China isola-se no segundo lugar



Em termos de distribuição de riqueza, o estudo do banco suíço sobre a riqueza global conclui que os EUA continuam a liderar a lista, num ano de novos recordes. O valor do património nos EUA aumentou em seis biliões de dólares, num ano em que passaram a existir mais 678 mil novos milionários no país.



Já a China isolou-se no segundo lugar em termos de milionários, com o número de pessoas com uma riqueza avaliada acima de um milhão de dólares a crescer em 186 mil nos últimos 12 meses.



Do lado oposto, países como a Turquia e o Brasil, cujas economias e mercados financeiros atravessam uma crise, assistiram a uma quebra do número de milionários, um fenómeno que o Credit Suisse justifica essencialmente com as desvalorizações cambiais sofridas nestes dois mercados.