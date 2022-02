A semana em oito gráficos: Ucrânia pressiona bolsas e petróleo recua pela primeira vez em dois meses

Com a Ucrânia no “olho do furacão”, as bolsas internacionais viveram uma semana vermelha, com exceção de Lisboa. As tensões geopolíticas reduziram o apetite pelo risco e deram alento ao ouro. O petróleo por seu turno registou o primeiro recuo semanal em dois meses com a perspetiva de que o Irão volte a poder exportar crude.

PSI-20 em contramão O PSI-20 teve um desempenho positivo na semana, contrariando a tendência de queda vivida entre os índices internacionais. O índice alemão DAX teve o maior tombo na semana. O desempenho desta semana ficou sobretudo marcado pelos receios ligados à Ucrânia. O PSI-20 teve um desempenho positivo na semana, contrariando a tendência de queda vivida entre os índices internacionais. O índice alemão DAX teve o maior tombo na semana. O desempenho desta semana ficou sobretudo marcado pelos receios ligados à Ucrânia. PSI-20 a valorizar O índice de referência português registou ganhos de 0,74% esta semana, concluindo a sessão de sexta-feira nos 5.632,2 pontos. Além de estar menos exposto às tensões geopolíticas, a variação semanal do índice foi amparada pelas subidas das cotadas Ibersol e do peso-pesado EDP Renováveis. O índice de referência português registou ganhos de 0,74% esta semana, concluindo a sessão de sexta-feira nos 5.632,2 pontos. Além de estar menos exposto às tensões geopolíticas, a variação semanal do índice foi amparada pelas subidas das cotadas Ibersol e do peso-pesado EDP Renováveis. Ibersol e EDPR em alta A notícia de que a Ibersol recebeu uma oferta para vender os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha animou a semana da cotada, que somou ganhos de 10,04%. A EDP Renováveis também esteve em destaque, na semana em que apresentou as contas anuais. A notícia de que a Ibersol recebeu uma oferta para vender os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha animou a semana da cotada, que somou ganhos de 10,04%. A EDP Renováveis também esteve em destaque, na semana em que apresentou as contas anuais. Bayer ajuda Orion a disparar quase 30% A farmacêutica finlandesa Orion disparou na semana após a Bayer, sua parceira, ter revisto em alta as projeções de vendas do novo medicamento anti-cancro Nubeqa. A empresa alemã terá de pagar ‘royalties’ à Orion e um montante que pode ir até 280 milhões de euros. A farmacêutica finlandesa Orion disparou na semana após a Bayer, sua parceira, ter revisto em alta as projeções de vendas do novo medicamento anti-cancro Nubeqa. A empresa alemã terá de pagar ‘royalties’ à Orion e um montante que pode ir até 280 milhões de euros. Viacom muda de nome e afunda A ViacomCBS mudou de nome a meio da semana para Paramount Global e anunciou um reforço do investimento nos serviços de streaming. Os investidores castigaram a cotada pelo rombo na rendibilidade, enquanto vários analistas reviram em baixa as recomendações e os preços-alvo. A ViacomCBS mudou de nome a meio da semana para Paramount Global e anunciou um reforço do investimento nos serviços de streaming. Os investidores castigaram a cotada pelo rombo na rendibilidade, enquanto vários analistas reviram em baixa as recomendações e os preços-alvo. Libra ganha com subida dos juros na mira A divisa britânica ganhou terreno face à moeda única europeia e perante a nota verde. As perspetivas de uma nova subida das taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra deram força à libra esterlina. O euro perdeu também face ao dólar após o BCE reiterar que irá manter os juros. A divisa britânica ganhou terreno face à moeda única europeia e perante a nota verde. As perspetivas de uma nova subida das taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra deram força à libra esterlina. O euro perdeu também face ao dólar após o BCE reiterar que irá manter os juros. Brent cai pela primeira vez em 2022 O Brent registou a primeira queda semanal em 2022, tombando 2,15% esta semana. Esta matéria-prima interrompe, assim, uma série de ganhos semanais que vinha já desde dezembro. Já o ouro registou ganhos de 1,94%, amparado pelo menor apetite por risco devido à tensão na Ucrânia. O Brent registou a primeira queda semanal em 2022, tombando 2,15% esta semana. Esta matéria-prima interrompe, assim, uma série de ganhos semanais que vinha já desde dezembro. Já o ouro registou ganhos de 1,94%, amparado pelo menor apetite por risco devido à tensão na Ucrânia. Bunds registam maior queda em 3 meses As tensões geopolíticas em torno da Ucrânia levam os investidores a procurarem refúgio no mercado da dívida. Com alívios das “yields” generalizados, as bunds alemãs a 10 anos, referência na Europa, registaram o maior recuo semanal desde novembro. As tensões geopolíticas em torno da Ucrânia levam os investidores a procurarem refúgio no mercado da dívida. Com alívios das “yields” generalizados, as bunds alemãs a 10 anos, referência na Europa, registaram o maior recuo semanal desde novembro. Ver o primeiro Ver o último Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt | Cátia Rocha catiarocha@negocios.pt 10:00







