A sua semana dia a dia: assembleia geral do BCP, dividendo da REN e crédito

A maior economia europeia vai centrar as atenções dos investidores no arranque da semana com o instituto Ifo a divulgar novos dados do clima económico. Depois de rever as estimativas para 2022 em alta, o Ifo anunciou recentemente que estima apenas uma ligeira contração da economia alemã, em torno dos 0,1%. Mas avisou que o inverno será de contração económica.