A sua semana dia a dia: Atas e emprego nos EUA em semana de Independência

A Reserva Federal norte-americana vai divulgar as atas do último encontro de política monetária, realizado a 13 e 14 de junho, quando decidiu fazer uma pausa na subida da taxa dos fundos federais, que se manteve no intervalo entre 5% e 5,25%. O "dot plot" sinalizava, ainda assim, mais aumentos dos juros diretores este ano – e o presidente da Fed, Jerome Powell, veio dizer no Forum BCE, em Sintra, que o banco central o deverá fazer pelo menos mais duas vezes até dezembro.