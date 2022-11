A sua semana dia a dia: depósitos, inflação na Zona Euro e dívida pública

Os novos elementos da administração do Banco de Portugal vão tomar posse na terça-feira no Ministério das Finanças. Clara Raposo entrará para o lugar de vice-governadora. No dia anterior, segunda-feira, também serão apresentados os órgãos sociais da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).