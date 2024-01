A sua semana dia a dia: emissão da Greenvolt, contas das gigantes tecnológicas e Fed

Terça-feira Estimativa do PIB e previsões do FMI

O Instituto Nacional de Estatísticas vai publicar esta terça-feira a estimativa rápida do produto interno bruto (PIB) no quarto trimestre do ano passado. Entre julho e setembro, a economia portuguesa recuou 0,2%, enquanto o crescimento económico anual desacelerou para 1,9%, em termos homólogos. No mesmo dia, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga o seu "outlook" económico, incluindo projeções para Portugal.