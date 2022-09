A sua semana dia a dia: Medir o pulso às economias e falar sobre energia

O Banco de França promove um seminário sobre a "Tokenização das Finanças". Entre os oradores estão François Villeroy de Galhau, governador do banco central francês e membro do Conselho do BCE, Fabio Panetta, membro da Comissão Executiva do BCE, bem como o presidente da Fed, Jerome Powell. A tokenização é um processo de substituição dos dados reais por outros equivalentes, com mesmo formato e protegidos por uma chave de criptografia.