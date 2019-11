A empresa chinesa Alibaba estreia-se na bolsa de Hong Kong, como segundo mercado de negociação, uma vez que já realçou que Nova Iorque continua a ser a sua principal praça. Fixou já o preço de 176 dólares de Hong Kong (cerca de 20 euros) como valor indicativo de cotação. Assim poderá levantar cerca de 12 mil milhões de euros nesta colocação em bolsa. Isto acontece numa altura em que Hong Kong está a ferro e fogo, com os protestos pró-democracia.

Terça-feira Conferência do BEI no Luxemburgo



O Banco Europeu de Investimento realiza a sua conferência anual no Luxemburgo. O tema deste ano é competitividade e inclusão, que políticas para a Europa. A conferência vai decorrer durante dois dias, 26 e 27 de novembro.



Quarta-feira Medir o pulso à economia dos EUA

Serão divulgados dados sobre as despesas dos consumidores, que contribuem com 70% para o Produto Interno Bruto norte-americano. E as projeções apontam para um crescimento em outubro. Na primeira estimativa, a economia norte-americana aparecia a crescer 1,9% no terceiro trimestre, uma desaceleração em relação aos três meses anteriores, altura em que cresceu 2%. A evolução dos EUA vai assim marcar o dia em que a Fed revela o seu livro bege.



Quinta-feira Inquéritos perspetivam futuro

Os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores do INE são conhecidos neste dia, o que permitirá perspetivar alguma evolução futuro. Também neste dia, o INE revela o desemprego de outubro.



Quinta-feira Ação de Graças nos EUA fecha bolsas



Na quinta-feira, 28 de novembro, as bolsas dos Estados Unidos da América estarão fechadas, pela celebração do Dia de Ação de Graças. No dia seguinte, 29 de novembro, fecham mais cedo. É também o dia da "Black Friday", que resulta em corridas às lojas para aproveitar os descontos.



Sexta-feira Crescimento de Portugal confirmado

O INE (Instituto Nacional de Estatísticas) confirma o crescimento de Portugal no terceiro trimestre. Na primeira leitura, o INE revelou um crescimento de 1,9% face ao mesmo período do ano passado. O número iguala o crescimento do segundo trimestre, mas representa uma desaceleração face ao andamento médio da primeira metade do ano. Também se fica a conhecer a inflação de novembro.



Sexta-feira Benfica SAD

aprova contas