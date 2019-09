AB InBev põe prazo no IPO: quer 5 mil milhões até ao fim do mês

A maior produtora mundial de cervejas, a belga Anheuser-Busch InBev, quer angariar cerca de 5 mil milhões de dólares com a entrada na bolsa de Hong Kong da sua unidade da Ásia-Pacífico, a Budweiser Brewing Company APAC. Esta operação deverá ocorrer até ao final de setembro, de acordo com pessoas próximas da decisão, consultadas pela Bloomberg.





A empresa estará para já a medir o pulso ao interesse dos investidores mas deverá avançar com os detalhes já na próxima semana. As mesmas fontes indicam que, entre os ativos que deverão ser cotados estará a participação na Budweiser Brewing Company APAC, fora as operações na Austrália, que foram vendidas por 11,3 mil milhões de dólares ao concorrente japonês Asahi, pouco tempo antes de ter sido anunciado o suposto fim do IPO, no passado mês de julho.



A decisão de proceder à venda das ações está dependente de "um número de fatores e das condições do mercado", disse a AB InBev. A acontecer, esta operação será a segunda maior do ano de 2019 de acordo com os dados da Bloomberg, atrás dos 8,1 mil milhões de dólares angariados pela Uber em maio.