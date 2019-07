Ações da Amazon valorizam mais de 500% desde final de 2014

Na estreia em bolsa da Amazon as ações cotavam nos 1,5 dólares e a empresa estava avaliada em 438 milhões de dólares. Após um percurso nem sempre fácil, com destaque para o fim da "bolha" tecnológica, os ataques de 11 de setembro e a crise de 2008, as ações subiram mais de 500% desde 2014 e a empresa vale 954,6 mil milhões.