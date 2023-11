Antigo banqueiro do Goldman Sachs condenado a três anos de prisão por "insider trading"

Brijesh Goel, antigo banqueiro e vice-presidente do Goldman Sachs, foi condenado a três anos de prisão por divulgar informação privilegiada sobre possíveis fusões e aquisições (M&A na sigla em inglês) em que o banco de investimento estava a trabalhar.A sentença foi conhecida na quarta-feira, num tribunal em Manhattan, após vários meses de julgamento. O antigo banqueiro, que foi considerado culpado de "insider trading" e obstrução à justiça, terá de apresentar-se às autoridades no dia 9 de janeiro, declarou o juiz Kevin Castel.Em causa está a transmissão de informação privilegiada a Akshay Niranjan, "trader" do Barclays com quem Goel estudou na Universidade da Califórnia. O juiz acredita que Goel passou informação, a que teve acesso através de mensagens de correio eletrónico internas, sobre pelo menos seis potenciais M&A em que o Goldman Sachs esteve envolvido em 2017 e 2018. Esta informação terá sido passada durante jogos de "squash".Niranjan testemunhou contra Goel como parte de um acordo para evitar ser ele próprio julgado.A pena ficou ligeiramente abaixo do pedido pela acusação, que procurava uma pena de prisão entre 41 a 51 meses, mas foi mais dura do que o esperado pela defesa do antigo banqueiro que, segundo a Bloomberg, pedia a deportação imediata de Goel para o seu país de origem, a Índia, sem tempo de prisão."Estou profundamente envergonhado com as minhas ações. Peço desculpa ao Goldman Sachs, aos meus colegas e a todos os que se sentiram traídos pelas minhas ações", afirmou Goel, de acordo com a agência de notícias, perante o juiz.Além da pena de prisão, o antigo banqueiro terá também de pagar uma multa de 75 mil dólares. Além disso, o Goldman Sachs quer que Goel pague 393 mil dólares para fazer face às despesas legais em que o banco incorreu devido ao caso.