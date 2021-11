As contas da Nos, a decisão da Fed e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Após ter sido dado o tiro de partida da "earnings season" portuguesa na semana passada, esta quarta-feira é a vez da Nos apresentar, após o fecho do mercado, os resultados do terceiro trimestre à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Nos seis primeiros meses do ano, a empresa liderada por Miguel Almeida mais do que duplicou os lucros, com uma subida do resultado líquido para 73,9 milhões de euros, face aos 35 milhões contabilizados no primeiro semestre de 2020. Já as receitas com o negócios das telecomunicações crescerem 3%, para 672,4 milhões. As previsões dos analistas estimam que, de julho a setembro, a Nos tenha registado um resultado líquido de 42,7 milhões de euros.