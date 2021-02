As contas da Semapa e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira serão revelados os dados sobre o desemprego na União Europeia em dezembro. Os dados do Eurostat deverão mostrar que a taxa de desemprego se manteve nos 8,3% no final do ano, de acordo com as estimativas dos analistas.



Além do mercado de trabalho, também a atividade da indústria estará em foco, com a divulgação do PMI para a indústria na Zona Euro, da IHS Markit. As estimativas apontam para um abrandamento da recuperação, com o PMI a recuar dos 55,2 pontos em dezembro para 54,7 pontos em janeiro.