Aston Martin arrecada 150 milhões com emissão de dívida

A fabricante de carros de luxo Aston Martin Lagonda anunciou que angariou 150 milhões de dólares através de uma operação de emissão de dívida e admitiu avançar com uma nova emissão no valor de 100 milhões.

A tranche principal da recém-concluída emissão consiste em títulos com maturidade em 2022 e uma taxa de juro de 12%. Já numa próxima emissão, as condições poderiam manter-se semelhantes ou alterar-se para serem emitidos títulos sem garantia a uma taxa de 15%.

O objetivo da fabricante com a emissão é aumentar a liquidez.

O responsável pelas finanças na empresa, Mark Wilson, afirmou que espera que a conjetura adversa para o negócio da empresa se mantenha. Contudo, a comercialização do veículo desportivo e utilitário DBX continua favorável, com a empresa a acusar uma boa receção deste modelo.

Os títulos acionistas da Aston Martin seguem em queda na bolsa de Londres. As ações cedem 5,15% para as 545,20 libras, marcando a terceira sessão no vermelho.