Balanço do BCE atinge (novos) máximos históricos. Já vale 61% do PIB da Zona Euro

Contudo, o BCE reduziu a sua exposição a outras classes de ativos, como onças de ouro ou empréstimos a instituições de crédito, como se pode verificar na tabela atualizada pelo banco.



Lagarde sempre expressou a vital importância que teria uma política orçamental robusta, ao lado desta política monetária expansionista, para que os problemas reais da economia pudessem ser atenuados. No mês passado, os líderes do Conselho Europeu anunciaram um "acordo histórico" quanto ao pacote a ser lançado sobre os países da região, na qual se previa um orçamento para 2021-2027 de 1,074 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões, com pouco mais de metade em subvenções.



Mario Draghi, antigo líder do BCE, alertou os governos para que utilizem os estímulos massivos que desenvolveram para melhorar as suas economias, e não apenas para se salvarem desta crise, ou então mais cedo ou mais tarde vão enfrentar uma nova crise de dívida soberana.



O balanço do Banco Central Europeu (BCE) engordou mais 0,3% em termos semanais para os 6,404 biliões de euros na semana terminada a 14 de agosto, um novo máximo histórico para a instituição que tem aumentado o seu envelope de compras de forma constante, desde o início da pandemia, de acordo com os dados divulgados hoje Os ativos detidos pelo banco central representam agora cerca de 61% de todo o PIB (produto interno bruto) da Zona Euro. Um valor bem superior ao peso no PIB de 36% dos ativos que constam no balanço da Reserva Federal dos Estados Unidos, mas ainda bem abaixo dos 132% do envelope acumulado pelo Banco do Japão.De uma semana para a outra, o banco liderado por Christine Lagarde aumentou as compras relativas ao "quantitative easing"