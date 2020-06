não se envolverá diretamente no processo, deixando o Bundesbank a liderar o processo. Paralelamente, o BCE terá elaborado planos de contingência para executar o seu programa de compra de títulos sem o Bundesbank e iniciar uma ação legal sem precedentes contra o banco central alemão, caso o TC alemão insista nas acusações.

o BCE defendeu as compras de ativos, argumentando que existem evidências claras para provar que a compra de títulos era a melhor maneira de animar a economia da região, sustentar a inflação e proteger os mercados, algo visto como uma resposta ao lado germânico.





Durante muitos anos, o banco presidido agora por Christine Lagarde adotou uma política mais conservadora, à imagem do Bundesbank - o banco central alemão. A partir do momento em que Mario Draghi, o antigo presidente da instituição europeia, se comprometeu a fazer tudo para salvar o euro, a política alterou-se, principalmente com a criação do programa de compra de ativos criado durante o seu mandato.



E com essa postura mais arrojada por parte do BCE, vieram à tona da água as queixas do Tribunal Constitucional alemão, bem como de membros do Bundesbank. Em 2017, a judicatura germânica tinha já deliberado que o programa de compras desenhado por Draghi violava os tratados europeus, remetendo o assunto para o Tribunal de Justiça Europeu. Na altura, a decisão do tribunal europeu foi favorável ao BCE, que assim continuou a comprar títulos de dívida soberana e de empresas, de modo a impulsionar a inflação e a economia da Zona Euro.



desafiando a independência do BCE. Luis de Guindos, vice-presidente do BCE, mostrou-se aberto para cooperar com a Alemanha, "mas sempre mantendo o respeito pela independência total do BCE".



Nessa altura, o tribunal deu os tais três meses para que o BCE justificasse a sua postura. Caso não o fizesse, o Bundesbank deveria parar de comprar títulos e vender os mais de 500 mil milhões de euros em ativos que possui. Agora, o ministro das Finanças alemão disse numa videoconferência nesta segunda-feira que "este não é um drama que não tenha resolução", acrescentando que "em breve veremos que haverá uma solução".



Programa de Compras de Emergência Pandémica (PEPP) criado por Lagarde para combater o impacto da covid-19 tem de ser flexível, mas não pode abdicar dos limites estipulados na hora de comprar dívida dos países da região.



Recorde-se que na anterior reunião de política monetária, Christine Lagarde, a presidente do BCE, Philip Lane, argumentou que tanto o antigo programa de compra de ativos, como o PEPP, "foram medidas proporcionadas pelas condições atuais para prosseguir o nosso objetivo de estabilidade de preços, com novas garantias suficientes incorporadas no desenho desses programas para limitar possíveis efeitos colaterais adversos", respondendo à acusação do Tribunal Constitucional alemão, que dizia que o banco central estava a ir para lá do seu mandato.Recorde-se que na anterior reunião de política monetária, Christine Lagarde, a presidente do BCE, decidiu reforçar o PEPP em 600 mil milhões de euros e alargado no tempo.

O programa de emergência ficava assim com uma dimensão de 1.350 mil milhões de euros e vai durar "pelo menos até ao final de junho de 2021".



As minutas revelaram ainda que alguns membros do BCE se mostraram reticentes quanto ao tamanho do atual programa.

