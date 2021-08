Banca europeia e processos na Polónia levam BCP a correção de 1%

Um movimento de correção e o sentimento na banca europeia estão a penalizar as ações do BCP. Os títulos do banco português seguem em baixa, com uma perda de 1,07% para 0,1295 euros por ação na abertura da sessão. O banco liderado por Miguel Maya poderá estar a corrigir dos fortes ganhos da última sessão, quando registou o melhor dia em três meses . Os bancos europeus desvalorizam 0,78%, numa altura em que o Stoxx perde 0,63% e que a generalidade das praças europeias segue em baixa.A contenda judicial na Polónia também poderá estar a pesar, já que foram conhecidos novos dados sobre os "Frankowicze", que diz respeito a uma série de empréstimos à habitação concedidos na Polónia mas em francos suíços e que levaram centenas de famílias a tribunal contra um conjunto de bancos que operam no país. É o caso da subsidiária polaca do BCP, o Bank Millennium.No fim de junho, o número de casos relacionados com os "Frankowicze" nos tribunais polacos tinha aumentado para 58 mil, mais 20 mil do que final do ano passado, de acordo com dados da associação bancária do país, a ZBP, citados pela Bloomberg. A entidade espera que os processos continuem a aumentar. De 213 decisões tomadas em 2021, 59% foram desfavoráveis aos bancos.Em Lisboa, o PSI-20 cai 0,5% para 5.323,89 pontos com quase todas as cotadas no vermelho. No papel, a Navigator cai 0,92% para 3,01 euros por ação, enquanto a Altri recua 0,66% e a Semapa segue "flat". Na energia, a EDP desvaloriza 0,83% para 4,64 euros e a EDP Renováveis desliza 0,18% para 21,92 euros. Já no retalho, a Sonae perde 0,76% e a Jerónimo Martins 0,25%.Entre as restantes cotadas, a Nos recua 0,06% para 3,51 euros e a Galp Energia perde 0,76% para 8,37 euros. A exceção é a Mota-Engil que valoriza 0,22% para 1,35 euros por ação.