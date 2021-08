BCP tem melhor dia em mais de três meses, mas PSI-20 cai

anunciou esta quarta-feira a conclusão da aquisição de 70% da Profit Energy. A ganhar estiveram também as ações do Benfica SAD (+2,3%), depois de os encarnados terem carimbado o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

No melhor dia em bolsa do BCP em mais de três meses, o índice PSI-20 não foi além de uma desvalorização de 0,21% para os 5.350,61 pontos. No resto da Europa o sentimento foi misto, com os investidores de olhos postos em Jackson Hole, no maior encontro de política monetária do mundo, que começa amanhã, quinta-feira.O banco liderado por Miguel Maya terminou o dia com um ganho de 4,89% para 13,09 cêntimos por ação, o que representou o melhor dia em bolsa nos últimos três meses. Esta subida aconteceu num dia em que o BNP Paribas reforçou a cobertura ao BCP, apesar de ter mantido tudo inalterado: a recomendação em "ouperform", o equivalente a "comprar", e o preço-alvo de 19 cêntimos por ação.O setor da banca na Europa liderou os ganhos entre os restantes setores no "velho continente", mas ainda assim o banco português superou a prestação dos pares. A um dia de o simpósio de política monetária começar, em Jackson Hole, a expectativa de uma possível retirada de estímulos ainda este ano ganha força no seio do banco central dos Estados Unidos, e essa visão pode ser vincada durante a realização do encontro.Mas o ganho quase isolado do BCP foi incapaz de trazer a bolsa nacional para o território positivo, com a grande maioria das cotadas a desvalorizar. Foi o caso da Galp, que hoje perdeu 1,08% para os 8,438 euros por ação, com os preços do petróleo a corrigirem face aos ganhos dos últimos dias.A perder estiveram também as duas empresas do grupo EDP, com a casa-mãe a cair 0,66% para os 4,677 euros por ação e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,63% para os 21,96 euros.Fora do PSI-20, a Greenvolt caiu 2,18% depois de ter acumulado um ganho de quase 10% entre segunda e terça-feira. Hoje, esta subsidiária da Altri