Banca italiana sob pressão com novas exigências do BCE

O banco central liderado por Mario Draghi vai dar um prazo a cada banco para provisionarem totalmente o malparado que está no balanço, avança a Reuters.

Os bancos italianos estão a afundar em Milão. Isto depois de ter sido avançado que o Banco Central Europeu (BCE) vai dar um prazo a cada instituição financeira para provisionarem totalmente o crédito malparado que têm no balanço.





De acordo com a Reuters, o prazo vai variar de banco para banco e será mais uma indicação do que uma obrigação, refere uma fonte próxima do processo.





Esta decisão do banco liderado por Mario Draghi surpreendeu alguns investidores e está a assustar os bancos italianos, que detinham quase 160 mil milhões de euros de empréstimos em incumprimentos no final de junho. Este valor corresponde a 9,7% do total dos créditos.