Banco de Inglaterra estende compra de dívida a obrigações indexadas à inflação

O Banco de Inglaterra anunciou, esta terça-feira, que vai estender a compra de dívida no mercado a obrigações indexadas à inflação."O mau funcionamento deste mercado e as perspetivas de uma nova venda massiva são riscos materiais para a estabilidade financeira do Reino Unido", explica a autoridade monetária, encabeçada por Andrew Bailey.A nova compra de dívida vai ser realizada no prazo estipulado para a anterior intervenção no mercado, que deve terminar no sábado. Ou seja, as duas devem ocorrer em simultâneo.Tal como anunciado na intervenção anterior, o banco segue disponível para comprar dez mil milhões de "gilts" (títulos de dívida britânica) por dia, sendo que cinco mil milhões serão para dívida com maturidades mais longas e os restantes cinco para "gilts" indexadas à inflação.As obrigações indexadas à inflação são tipicamente detidas por fundos de pensões que têm tido dificuldades em angariar dinheiro, com a venda avolumada desta segunda-feira.No passado dia 28 de setembro, o banco central britânico tinha anunciado uma intervenção no mercado da dívida, com o objetivo de "restaurar ordeiramente as condições de mercado".