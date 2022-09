Banco de Inglaterra anuncia compra de dívida para "estabilizar o mercado"

Leia Também Truss “tira” meio bilião a mercados britânicos

O Banco de Inglaterra anunciou que vai comprar dívida com maturidades mais longas, a partir desta quarta-feira. O objetivo é de "restaurar ordeiramente as condições de mercado". A autoridade monetária revela que "as operações serão realizadas em qualquer escala que seja necessária para o resultado desejado"."As compras vão ser temporalmente limitadas" e pretendem "enfrentar um problema muito específico no mercado da dívida a longo-prazo", explicam em comunicado."Os leilões da dívida terão lugar até 14 de outubro" e as "compras vão ser feitas de forma suave e ordeira, uma vez que os riscos para o funcionamento do mercado têm de ser atenuados", esclarece o documento da autoridade liderada por Andrew Bailey.

O Banco central revela que "se o mau funcionamento neste mercado continuasse ou piorasse, poderia existir um risco material para a estabilidade financeira do Reino Unido", o que levaria "a um injustificado aperto das condições financeiras e uma redução do fluxo de crédito para a economia real".



A autoridade monetária inglesa adianta ainda que a operação vai ser "totalmente indemnizada" pelo Tesouro.

Entretanto, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a agência de ratings Moody criticaram a nova estratégia económica do Reino Unido, numa altura em que os investidores se preparam para mais um dia de agitação nos mercados.A rara intervenção do FMI coloca nova pressão no ministro da Economia britânico, Kwasi Kwarteng, para reavaliar as medidas económicas que levaram a um colapso da libra e a uma escalada dos juros da dívida negociados a dez anos.O FMI, através de um porta-voz, revelou que as medidas iriam provavelmente gerar maior desigualdade."Dada a elevada pressão da taxa de inflação em vários países, incluindo o Reino Unido, não recomendamos a aplicação de grandes pacotes fiscais nesta altura, até porque é importante que a política fiscal não tenha propostas similares à política monetária", indicam.O Fundo Monetário Internacional acrescenta ainda que um orçamento, apresentado pelo ministro da Economia a 23 de novembro pode ser uma "oportunidade para o governo do Reino Unido considerar formas de providenciar apoio que seja mais específico e reavaliar as propostas de corte de impostos, que beneficiam especialmente pessoas de elevados rendimentos".Já a Moodys revela em comunicado que "um choque de confiança do mercado sobre a credibilidade da estratégia fiscal do governo que resulta em custos estruturalmente mais elevados pode enfraquecer de forma permanente a viabilidade de empréstimo do Reino Unido.