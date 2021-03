Bancos apanhados na malha do Archegos pagam “fatura” em bolsa

Os títulos do Nomura e do Credit Suisse, os dois bancos que reconheceram impactos negativos associados a um investidor, lideraram as quedas em bolsa e arrastaram outras ações do setor.

