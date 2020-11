BBVA vende negócio nos EUA por 11,6 mil milhões e dispara 21% em bolsa

O BBVA fechou um acordo com a PNC Financial Services para a venda das operações do banco espanhol nos Estados Unidos. O acordo de 11,6 mil milhões de dólares torna o BBVA o maior banco regional em Espanha.





No rescaldo desta notícia, a instituição do país vizinho segue a valorizar 16,48% para os 3,697 euros em bolsa, depois de já ter disparado 20,89% para os 3,837 euros. Esta é a quinta sessão em seis em que o banco segue a valorizar.

No que toca ao PNC, este vai aumentar os proveitos em 21% em 2022 e gerar mais de 900 milhões de dólares em poupanças na sequência do negócio, afirma o banco. O PNC passa a ter presença em 29 dos 30 maiores mercados dos Estados Unidos após esta aquisição.





Os prestadores de crédito regionais nos Estados Unidos estão à procura de formas de competir com os gigantes JPMorgan Chase e Bank of America, os quais se têm expandido até novos estados ao mesmo tempo que investem todos os anos na oferta digital.





No ano passado, os regionais BB&T e SunTrust Banks juntaram-se, naquela que foi vista como uma fusão premonitória de outros movimentos semelhantes no futuro.



Da parte do BBVA, esta operação permite-lhe não só abandonar um negócio que tem prejudicado os resultados do grupo, como também dá folga para a distribuição de dividendos ou para novas aquisições no mercado espanhol.