BCE “patrocina” níveis negativos nos juros a 10 anos

A taxa a 10 anos intensificou a tendência de descida após ser conhecido o resultado das eleições americanas, com a “yield” a fixar sucessivos mínimos, cada vez mais perto de zero. A expectativa de novos estímulos do BCE deverá patrocinar novas descidas, dizem os analistas.

BCE “patrocina” níveis negativos nos juros a 10 anos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.