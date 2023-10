BCE põe juros em pausa. Descer só mais tarde

Pela primeira vez em 15 meses, as taxas de juro de referência na Zona Euro deverão ficar inalteradas. A desaceleração da inflação e a fragilidade da economia justificam que esta seja a expectativa do mercado, mas as tensões geopolíticas trazem riscos acrescidos.



A presidente do BCE, Christine Lagarde, deverá ser questionada sobre o impacto da guerra no Médio Oriente. Wolfgang Rattay/Reuters Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 26 de Outubro de 2023 às 07:00







Famílias e empresas poderão ter algum alívio nos próximos meses com as taxas de juro de referência na Zona Euro a terem já atingido o pico. A expectativa do mercado é que o Banco Central Europeu (BCE) decida manter os níveis atuais devido aos sinais de alívio da inflação e à evolução económica, mas descidas não deverão acontecer tão cedo. A geopolítica poderá ...

