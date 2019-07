Na bolsa nacional, uma das ações que mais se destacou foi o BCP, ao perder 1,19% para 0,2833 euros, depois de na semana passada ter brilhado, tendo



Entre as cotadas que contrariaram a queda estiveram também a Jerónimo Martins (1,48% para 14,39 euros), a Altroi (0,58% para 6,105 euros) e a Semapa (0,79% para 12,80 euros). O PSI-20 caiu 0,35% para 5.174,52 pontos, com 13 cotadas em queda, quatro em alta e uma inalterada.Na bolsa nacional, uma das ações que mais se destacou foi o BCP, ao perder 1,19% para 0,2833 euros, depois de na semana passada ter brilhado, tendo completado a quinta semana consecutiva de ganhos , o que corresponde ao maior ciclo desde janeiro de 2018. A instituição liderada por Miguel Maya é uma das mais expostas à evolução dos juros.A pressionar a negociação da bolsa nacional estiveram também os CTT, ao cair 1,16% para 2,038 euros, e a Nos, ao perder 1,53% para 5,67 euros.O grupo EDP também contribuiu para o desfecho negativo, com a elétrica liderada por António Mexia a cair 0,92% para 3,35 euros e a EDP Renováveis a depreciar 0,77% para 9,05 euros.Do lado oposto estiveram as ações da Galp Energia, ao subirem 0,6% para 3,338 euros, a acompanhar o comportamento dos preços do petróleo, que refletem a tensão crescente com o Irão. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal está a subir quase 1%.Entre as cotadas que contrariaram a queda estiveram também a Jerónimo Martins (1,48% para 14,39 euros), a Altroi (0,58% para 6,105 euros) e a Semapa (0,79% para 12,80 euros).

A bolsa nacional terminou a sessão em queda, a acompanhar a tendência que imperou no resto da Europa e que se vive nos EUA. A determinar o pessimismo dos investidores está a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) dos EUA reduza os juros numa dimensão inferior ao que estava a ser antecipado pelos investidores e que apontava para um corte de 50 pontos base este ano.A contribuir para o pessimismo está ainda a tensão em torno do Irão, depois de o país ter anunciado que superou os níveis de enriquecimento de urânio para um patamar que viola os limites determinados no acordo de 2015. O que está a aumentar os receios de um conflito militar na região do Médio Oriente, que é determinante para o mercado petrolífero.