BCP tomba 3% em Lisboa arrastado pelas perdas da banca europeia

0,1614 euros, enquanto o Stoxx Banks afunda mais de 2% (o espanhol BBVA, por exemplo, mergulha mais de 7%). O setor financeiro está a ser dos mais penalizados esta quarta-feira em linha com a renovada onda de agravamento dos juros das dívidas soberanas devido aos receios dos investidores com uma recessão e com a retirada de estímulos monetários para travar a inflação.

Além do BCP, também a EDP Renováveis está entre as maiores perdas no índice: a eólica recuou 2,34% para 24,19 euros, num movimento que poderá ser de correção após o forte ganho de ontem. Os CTT (-1,36%) e a Mota-Engil (-1,06%) também fecharam no vermelho.Em sentido contrário, a EDP ganhou 0,48% para 4,64 euros por ação e a Galp Energia deslizou 0,04% para 11,64 euros por ação. A petrolífera foi esta quarta-feira alvo de revisões das estimativas por uma das casas que segue os títulos: a Jefferies subiu o preço-alvo da Galp (para 13 euros por ação), mantendo a recomendação em "comprar".A Greenvolt avançou 0,63% para 7,99 euros por ação, após ter chegado a tocar ao longo do dia nos 8 euros por ação - o valor mais elevado de sempre -, numa reação positiva à criação de uma nova empresa . A maior valorização ficou, ainda assim, a cargo da Nos, que disparou 1,52% para 3,87 euros por ação.