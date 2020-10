BES já vale multas de 4 milhões à KPMG

Pela segunda vez, a KPMG é condenada por falhas na auditoria feita ao Banco Espírito Santo (BES). Depois do Banco de Portugal (BdP), foi a vez de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) considerar que a auditora cometeu irregularidades relativamente ao banco falido. Ao todo, as multas à KPMG já ascendem a 4 milhões de euros.





