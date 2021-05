Blackrock reforça na EDP e supera os 7%

A Blackrock reforçou a participação na EDP para 7,09%, informa a elétrica num comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Anteriormente, a Blackrock detinha de 5,71%, tal como comunicado a 18 de março. É agora anunciado que, pouco mais de um mês depois, a 29 de abril, o fundo aumentou a posição na elétrica para os 7,09%.Entre estes dois momentos, a EDP passou a estar incluída no índice S&P Global Clean Energy, a propósito de uma expansão do número de empresas contempladas no índice, que passaram a ser 81 em vez de 30. Este índice é seguido pelo High Shares Global Clean Energy, um ETF da Blackrock.De acordo com a informação disponibilizada no site da EDP, a Blackrock mantém-se o terceiro maior acionista. A China Three Gorges tem a maior fatia - 19,03% do capital - e a Oppidium Capital segue-se com uma quota de 7,20%.