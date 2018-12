Bolsa da Roménia em queda livre após aumento de impostos à banca

O Governo da Roménia anunciou um pacote de medidas de austeridade surpresa que está a causar uma queda abrupta na cotação dos activos do país, com a bolsa em queda livre e os juros das obrigações a disparar.

Para controlar o défice orçamental, o ministro das Finanças Eugen Teodorovici anunciou uma série de medidas para aumentar as receitas do Estado, que passam sobretudo pelo agravamento de impostos às empresas, com especial incidência na banca.

O objectivo passa por encaixar 10 mil milhões de leus (2,14 mil milhões de euros), sendo que entre as medidas consta uma taxa aplicada aos activos dos bancos detidos por estrangeiros e o agravamento de impostos às empresas dos sectores da energia e telecomunicações. Em perspectiva está também uma controversa reforma do sistema de pensões.

A banca romena é em grande parte detida por estrangeiros, que vão assim ser dos mais penalizados com esta medida que o próprio ministro das Finanças romeno apelidou de "comissão sobre a ganância". A taxa deverá gerar 3,6 mil milhões de leus (770 milhões de euros) e será implementada de forma a não penalizar os clientes, pois a taxa de juro que os bancos cobram terá um limite máximo de 1,5%.

"Não devemos ter vergonha de chamar esta taxa de comissão sobre a ganância. Trata-se de uma proposta para proteger os romenos", disse Teodorovici aos jornalistas, sem detalhar como este imposto vai ser aplicado.

O Erste Group, o Société Générale e o Unicredit são alguns dos bancos estrangeiros presentes na Roménia. O BCP saiu em 2014 depois de ter vendido o BMR por 39 milhões de euros.

A reacção dos mercados não se fez esperar e a bolsa romena está a ser penalizada por uma fuga de investidores. O índice BET desvaloriza 8,1%, o que representa a maior queda diária desde 2011. Os juros da dívida pública do país a 10 anos disparam 31 pontos base para 5,08%, no maior agravamento desde 2015. O leu desce apenas 0,2%, sendo que o valor da moeda do país está indexado ao euro.

"Esperamos um aumento nos custos de financiamento e pressão no mercado cambial, dada a relevante presença dos bancos estrangeiros no mercado doméstico", refere o economista Andrei Radulescu, do Banca Transilvania, citado pela Bloomberg.

Com este pacote de aumento de impostos o governo romeno, que é de esquerda, pretende também compensar o aumento de despesa que deriva dos vários aumentos do salário mínimo que implementou nos últimos anos, em linha com o praticado por outros países da Europa de Leste, como a Hungria.

Este agravamento de impostos constará da proposta de orçamento para o próximo ano, que ainda não está fechada. O documento prevê um défice pouco abaixo do limite dos 3%. Os economistas esperam um défice mais elevado, de 3,4% do PIB, face aos 3,1% previstos para este ano.