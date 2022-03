Leia Também Rublo recupera com exigências de Putin. Gás e petróleo disparam e há quem veja Brent nos 150 dólares

A bolsa de Moscovo vai voltar a negociar a partir desta quinta-feira, 24 de março, após ter estado encerrada desde 28 de fevereiro. O encerramento da negociação de ações russas aconteceu depois de o índice de referência russo, o MOEX, ter afundado 45% a 24 de fevereiro, o primeiro dia de invasão da Rússia à Ucrânia.Ao longo das últimas semanas, a bolsa de Moscovo tem estado encerrada, com o intuito de prevenir quedas mais acentuadas. Esta pausa transformou-se no período mais longo em que a bolsa da Rússia esteve encerrada na história moderna do país.O anúncio desta reabertura foi feito pelo Banco da Rússia, que indica que voltarão à negociação ações de 33 cotadas, entre as 9:50 e as 14:00 (hora local). Estão nesta lista as ações de agumas das maiores companhias da Rússia, como é o caso da Gazprom ou do Sberbank.Ainda assim, haverá uma proibição ao "short selling", indica a nota do banco russo, tal como já havia sido detalhado esta terça-feira. A reabertura do mercado acionista acontece num momento em que a Rússia está cada vez mais isolada e a ser alvo de um número crescente de sanções.