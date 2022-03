China contra expulsão da Rússia do G20. Zelenskiy vai participar no encontro da NATO. Europa negoceia a verde

08h51

Petróleo sobe diante da possibilidade de novas sanções contra a Rússia

O petróleo segue a valorizar um dia antes das reuniões da NATO e da UE sobre a crise na Ucrânia, na expectativa de que possam ser impostas mais sanções contra a Rússia.



O West Texas Intermediate (WTI) -- referência para o mercado norte-americano -- soma 0,74% para 110,09 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte -- referência para o mercado europeu -- valoriza 1,07% para 116,72 dólares por barril.



Os líderes da União Europeia e da NATO reunem-se esta quinta-feira para debater a crise na Ucrânia. Antes da viagem de Joe Biden, para este se encontrar com os aliados do Tratado do Atlântico Norte, o Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, já adiantou que os EUA e os aliados vão impor novas sanções a Moscovo.



Para além da conjuntura geopolítica que está a pressionar o mercado do petróleo, há um importante oleoduto com participação russa que pode ser forçado a reduzir remessas através de um terminal vital do Mar Negro, devido a danos causados por tempestades.



Nos EUA, os stocks de petróleo sofreram uma queda 4,3 milhões de barris na semana passada, segundo pessoas familiarizadas com os dados e contactadas pela Bloomberg.



"O mercado está definitivamente atento às discussões que estão a acontecer na Europa", comentou Daniel Hynes, estratega de commodities do Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "Será um divisor de águas se a UE fortalecer as sanções para incluir o petróleo russo", acrescentou.



O analista alertou ainda para a propagação de novos casos de covid-19 na China, que tem levado à imposição de novos confinamentos e que pode também pressionar o mercado do ouro negro, pelo lado da procura.



"Os confinamentos na China estão a criar muita incerteza em relação à procura", disse Hynes. O país registou 4.594 novas infecções diárias no início desta semana.