Bolsas testam imunidade à subida de infeções por covid

O número de novos casos com covid-19 não dá tréguas e está a atrasar a reabertura da economia em muitas regiões do globo, como nos Estados Unidos e na Austrália. Ainda assim, as bolsas continuam a subir, mostrando resiliência ao impacto da propagação do coronavírus.

Bolsas testam imunidade à subida de infeções por covid









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.