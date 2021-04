Bruxelas aplica multa de 28,5 milhões a três bancos por cartel de negociação de títulos

A Comissão Europeia (CE) anunciou que aplicou uma multa de 28.494.000 euros ao Bank of America, Crédit Agricole e ao Credit Suisse por quebrarem as regras anti-concorrencias determinadas pela União Europeia. Bruxelas menciona ainda a participação do Deutsche Bank nesta ação, clarificando que a instituição financeira "não foi multada por ter revelado à Comissão a existência do cartel".

Bruxelas refere em comunicado que os quatro bancos participaram num cartel de negociação de "bonds" SSA. O comunicado da Comissão refere que os "traders", em concorrência direta, recorriam a chats em terminais da Bloomberg para partilha de informação. Estas ações decorreram ao longo de "um período de cinco anos e afetaram a negociação de "bonds" SSA", diz a CE.

A maior fatia desta multa foi aplicada ao Bank of America, com um montante de 12,6 milhões de euros. Já a multa do Credit Suisse ronda os 11,9 milhões e a do Credit Agricole fica-se pelos 3,9 milhões de euros.

"Os "traders" conspiraram sobre estratégias de negociação, trocaram informação sensível sobre preços e coordenaram preços. O comportamento dos bancos de investimento restringiram a concorrência num mercado onde os fundos de investimento e pensões compram e vendem com regularidade "bonds" em representação de investidores e pensionistas. Este cartel prejudicou os mercados financeiros e a decisão de hoje envia uma mensagem clara de que a Comissão não irá tolerar este tipo de comportamento", diz Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão e responsável pela pasta da Concorrência.