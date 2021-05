Bruxelas multa três bancos de investimento em 371 milhões de euros por cartel

Leia Também Bruxelas aplica multa de 28,5 milhões a três bancos por cartel de negociação de títulos

Em comunicado, o executivo comunitário revela ter descoberto que "o Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (agora NatWest), UBS, UniCredit e WestLB (agora Portigon) violaram as regras concorrenciais da UE através da participação [...] num cartel no mercado primário e secundário de obrigações governamentais ao nível europeu".E, por isso, a instituição indica que multou três destes sete - Nomura, UBS e UniCredit - num total de 371 milhões de euros."A NatWest não foi multada pois revelou o cartel à Comissão, [enquanto] o Bank of America e a Natixis também não foram multados porque a sua infração ultrapassa o prazo de prescrição para a imposição de multas", explica Bruxelas na nota à imprensa.Por seu lado, o Portigon, sucessor do WestLB, "recebeu uma coima zero, uma vez que não gerou qualquer volume de negócios líquido no último ano comercial, o que serviu de limite à coima", adianta a Comissão Europeia.O UBS teve a multa mais elevada, de 172,4 milhões de euros, seguido pelo Nomura (129,6 milhões de euros) o UniCredit (69,4 milhões de euros).De acordo com a instituição, esta infração das regras ocorreu durante a anterior crise financeira, especificamente 2007 e 2011, afetando todo o Espaço Económico Europeu, já que "o comportamento dos sete bancos violou as regras da UE que proíbem práticas comerciais anticoncorrenciais, tais como conluio sobre preços".Segundo a investigação da Comissão Europeia, "os sete bancos de investimento participaram num cartel através de um grupo central de agentes, [...] que estavam em contacto regular uns com os outros".Neste caso, os agentes destas instituições "informaram-se e atualizaram-se mutuamente sobre os seus preços e volumes oferecidos no período que antecedeu os leilões e os preços mostrados aos seus clientes ou ao mercado em geral".Além disso, trocaram informações sobre "a sua estratégia de licitação no período que antecedeu leilões de Estados-membros da zona euro, aquando da emissão de obrigações em euros no mercado primário, e sobre os parâmetros de negociação no mercado secundário", de acordo com os resultados da investigação da Comissão Europeia.Uma obrigação é um tipo de dívida de segurança que permite às entidades ou Estados angariar dinheiro.As obrigações são emitidas no mercado primário e depois negociadas por instituições financeiras (como bancos de investimento) no mercado secundário, no qual potenciais clientes -- tais como fundos de investimento e de pensões - se aproximam a fim de obter uma cotação.